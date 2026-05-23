Futuro Conte, Compagnoni: “Persone molto vicine a lui mi hanno detto una cosa”

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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato il futuro di Antonio Conte, destinato a lasciare il Napoli

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato il futuro di Antonio Conte, destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo le informazioni raccolte, l’ipotesi di un anno sabbatico non sarebbe solo una possibilità, ma quasi una necessità concreta per l’allenatore salentino.

Conte tra anno sabbatico e ipotesi Juventus: lo scenario futuro

“Dalle notizie che mi arrivano da persone molto vicine a Conte, l’anno sabbatico più che una tentazione sembra quasi una necessità. Poi è chiaro che, se lo dovesse chiamare la Juventus, queste certezze andrebbero a incrinarsi. Ma la Juventus perderà 80 milioni senza la Champions: non so che contratto abbia Spalletti, ma poi dovresti pagarlo per tutta la durata. E Conte non arriva per due spicci, minimo devi dargli 7-8 milioni netti: a me sembra una follia”.