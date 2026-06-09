Del Genio: "Se la Lazio chiede quella cifra per Gila, il Napoli deve mollarlo!"

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Paolo Del Genio promuove Rafa Marin e boccia l'ipotesi Gila a 30 milioni.

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Rafa Marin può avere una chance nel Napoli? A me piace molto Gila, ma bisogna dire che 30 milioni per un difensore non si possono spendere quando li abbiamo i difensori e quando l'anno prossimo il primo febbraio per Gila vai a fare il contratto per giugno a zero, perché si libera. Quindi se la Lazio chiede 30 milioni, il Napoli deve girarsi dall'altra parte e mollarlo.

Da valutare la posizione sia di Marianucci che di Rafa Marin, che ha fatto un ottimo campionato con il Villarreal. Una ventina partite da titolare, sono arrivati in Champions. Quindi alto livello Spagna stiamo parlando, non un campionato di secondo o terzo livello. Quindi per me ci può stare la permanenza, poi bisogna capire se giochiamo a tre o a quattro. Se giochiamo a tre, dico che devono restare tutti e due, sia Marianucci che Rafa Marin. Se giochiamo a quattro, bisogna fare una scelta".