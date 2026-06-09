Morabito: "Lukaku e De Bruyne? Li vedo entrambi nel Napoli di Allegri"

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Morabito: Manna accelera sul mercato, Lukaku e De Bruyne restano al Napoli.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'operatore di mercato Vincenzo Morabito: "Ci sono dirigenti che non andranno al Mondiale perché sono già concentratissimi sul mercato. Questo è il caso della Juventus con Comolli, che è già partita all’assalto. Anche Manna è già al lavoro. Le altre sono un po’ in ritardo".

Sulle panchine di Serie A: "C’è stato un grosso turbinio. Pensiamo ad esempio a Italiano, che era dato per certo al Napoli ma poi è finito al Besiktas".

Sul futuro di Lukaku e De Bruyne: "Secondo me cederli oggi non porterebbe grandi soldi nelle casse del Napoli, anche per il peso degli ingaggi e per l’età. Io credo che con l’esperienza di Allegri la valutazione sia aperta, ma oggi Lukaku e De Bruyne sono nel progetto. Io in questo momento li vedo entrambi nel Napoli di Allegri".