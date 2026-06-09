Maradona Jr: "Lang non si è dimostrato all’altezza! Vorrei Zeballos, è molto forte e duttile"
Maradona Jr promuove Zeballos: può giocare esterno, trequartista e falso nove.
Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maradona Junior: "Per me Lang è un giocatore che non si è dimostrato all’altezza del Napoli e vorrei vedere Zeballos, dare una possibilità a un giocatore molto forte, perché secondo me Zeballos è un giocatore molto forte.
Nel 4-3-3 secondo me può fare entrambi i ruoli esterni, con il 4-2-3-1 può fare anche il sottopunta, perché è un giocatore che può fare il sottopunta”. Maradona Junior ha inoltre sottolineato la sua “fissazione con il falso 9”, suggerendo che l'argentino potrebbe essere impiegato anche in questa posizione, aggiungendo ulteriori opzioni all’attacco del Napoli.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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