Sky, Ciarravano: “Allegri? ADL ha pensato che fosse in grado di sanare alcune dinamiche"

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Paolo Ciarravano analizza Allegri al Napoli: attesa per gioco e gestione dello spogliatoio.

Paolo Ciarravano, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare del prossimo approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli : "Probabilemente, in questo momento, dopo una stagione difficile da certi punti di vista, De Laurentiis ha pensato che Allegri fosse anche in grado di sistemare e sanare alcune dinamiche dello spogliatoio.

Però starà anche ad Allegri dimostrare di aver fatto tesoro dell'esperienza al Milan, perché troverà una situazione completamente diversa. Non troverà una squadra da una partita a settimana, troverà una rosa superiore, però sono anche curioso di capire che tipo di Napoli sarà con Allegri proprio sul piano della proposta di gioco".