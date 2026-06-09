Calaiò: "Vergara non è ancora un top player, ma vale almeno 35 milioni"

vedi letture

Emanuele Calaiò su Vergara: “Non è ancora un top player, ma il Napoli deve puntarci”

L'ex azzurro Emanuele Calaiò ha analizzato il momento di crescita di Antonio Vergara ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, invitando a mantenere equilibrio nei giudizi sul giovane talento azzurro. Secondo l'ex attaccante, il centrocampista ha mostrato qualità importanti nelle occasioni in cui è stato impiegato, ma ha ancora ampi margini di miglioramento prima di poter essere considerato un giocatore affermato. “Ancora non si è confermato ad alti livelli. Ci ha messo un po’ Conte a schierarlo, ha fatto vedere già buone cose, ma dire che comunque Vergara è diventato un top player, questo no, perché comunque c’è ancora tanto margine, deve migliorare in tante cose, deve incidere di più, deve fare gol, deve fare assist e questo lo puoi fare solo dando continuità e giocando”. Per Calaiò, la soluzione migliore sarebbe la permanenza a Napoli almeno per un'altra stagione, così da consentirgli di accumulare esperienza e continuità, nonostante la concorrenza di giocatori già affermati presenti in rosa.

“Non meno di 35 milioni”: il peso delle valutazioni di mercato

Calaiò ha poi evidenziato come il futuro di Vergara dipenderà anche dalle scelte tecniche del nuovo allenatore e dalla strategia del club. “Dipende sempre molto dall’allenatore che tu hai, perché siamo sicuri che il Maximilian Allegri di turno che verrà a Napoli possa comunque esaltare le doti, le caratteristiche di Vergara visto e considerato che Allegri fa un calcio un po’ più difensivo e ripartenze?”. Calaiò ritiene che il calciatore abbia le qualità per ricoprire più ruoli, ma dovrà dimostrare sul campo di meritare spazio. Sul fronte economico, invece, la sua posizione è netta: “Se il Como è intenzionato a sborsare tanti soldi è giusto che De Laurentiis, visto e considerato come va il calcio italiano con i cartellini gonfiati, chieda una bella somma di denaro. Non meno di 35 milioni”. Una valutazione che conferma quanto il talento di Frattamaggiore sia considerato un patrimonio importante per il presente e il futuro del Napoli.

Sommario SEO: