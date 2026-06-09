L’immobiliarista Luise: “Più ADL dice no, più gli americani aumentano l'offerta!"

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Luise: De Laurentiis resterà a Castel Volturno, Allegri scelta giusta per il Napoli.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Antonio Luise, ex consigliere comunale di Castel Volturno ed immobiliarista: “De Laurentiis dico da anni che da Castelvolturno non andrà mai via. Comprare dei terreni e avere le autorizzazioni impone molto tempo. Lui è tornato alla carica sui terreni su cui si sta allenando il Napoli, vorrebbe comprare il centro sportivo dove si trova il Napoli oppure La Piana che non ha mai smesso di corteggiare perchè quello è un terreno con destinazione urbanistica sportiva per cui un terreno migliore di quello in Campania non c’è. In 24 ore può iniziare i lavori, ci sono tutte le autorizzazioni. Credo che De Laurentiis rimarrà con la famiglia Coppola per qualche anno ancora, la famiglia Coppola non è predisposta, ma è tutta una questione di soldi, De Laurentiis pagherà qualcosa in più.

De Laurentiis è molto scaltro, sa benissimo che più dice no, più gli americani aumentano l’offerta. A 2 miliardi e mezzo venderà il Napoli e nessuno potrebbe dirgli nulla perchè parliamo di una società che non ha nulla come bene patrimoniale, vende solo il marchio. Venderà, farà il presidente onorario per altri 2 o 3 anni anche perchè i figli non credo siano in grado di gestire il club. Quando arriverà l’offerta di 2 miliardi e mezzo, Chiavelli chiamerà De Laurentiis dicendogli di vendere. Il marchio Napoli è un brand mondiale e gli americani quando rifiuti una proposta non si fermano e mollano, sanno benissimo che arrivati a 2 miliardi e mezzo, il presidente cede il club. La società americana che sta contrattando con il Napoli è una delle più importanti al mondo.

Allegri mi convince dal punto di vista tecnico. Non mi è molto simpatico, ma non deve interessarci. Se vince sul campo diventa simpatico e bello e dopo conte, la scelta migliore è certamente Allegri. Lasciamolo lavorare e diamogli fiducia”.