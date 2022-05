Futuro Spalletti, Auriemma: “ADL sta riflettendo, può esserci anche scambio alla pari con Sarri"

È l'analisi di Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia

"Pace fatta tra De Laurentiis e Spalletti? In realtà non avevano mai litigato. Il presidente sta facendo delle riflessioni e, dunque, può succedere di tutto, anche uno scambio alla pari con Sarri". È l'analisi di Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, sul momento del Napoli che sta già pianificando la prossima stagione forte del terzo posto e del ritorno in Champions.