Gaetano, l'ex allenatore alla Cremonese: "Me ne innamorai subito e gli diedi troppe responsabilità"

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore della Cremonese, ha avuto l'azzurro Gianluca Gaetano ai suoi ordini e ne ha parlato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il processo di maturazione per i giovani avviene in maniera diversa, a qualcuno un po' prima e qualcun altro un po' tardi. Gaetano è un giocatore che va anche vicino al gol, ma deve capire che il lavoro quotidiano è fondamentale".

APPROCCIO - "Quando lo trovai a Cremona l'anno scorso me ne innamorai subito. Ho voluto la sua conferma perché secondo me era un giocatore importante. Forse gli ho dato troppa responsabilità e all'inizio i risultati non sono stati favorevoli. Nelle partite in cui ci sono stato io ha avuto un'occasione a partita come minimo. Deve ancora trovare quella collocazione specifica, ma ha una qualità tecnica indiscutibile".