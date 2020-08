Gaetano, l'ex allenatore: "Ci ho fatto tante battaglie, ha già perso sei mesi"

Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera al Napoli, ha parlato del suo ex calciatore azzurro Gianluca Gaetano, ancora di proprietà del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gaetano è un giocatore a cui sono molto affezionato. Ci ho fatto tantissime battaglie, tante smadonnate. Sulla posizione in campo, sul ruolo. Ci abbiamo lavorato tanto. Quest'anno è stato sfortunato perché c'è stato il lockdown di mezzo. Non avrei mai tenuto Gaetano in rosa senza farlo giocare mai, l'avrei mandato a giocare subito. Ha perso sei mesi. Ha un talento cristallino e alla Cremonese l'ha fatto vedere. Rientrerà alla base, ma in una squadra piena di campioni come il Napoli sarà dura giocare. Dovrà fare ancora un anno d'esperienza".