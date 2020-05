Gaetano, la fidanzata racconta: "Gli manca il calcio, è stata dura. Ora è felice"

Il calciatore della Cremonese in prestito dal Napoli, Gianluca Gaetano e la sua bella fidanzata Maria Delle Cave, si sono trovati nel periodo della quarantena al Nord, a Cremona, affrontando lontano dalle proprie famiglie questa pandemia da Coronavirus: ”Stiamo vivendo questo momento - confida Maria a TMW - cercando di superare le paure e pensare positivo. Ci sono giorni di forte stress che cerchiamo di superare tenendoci impegnati a fare di tutto”.



Come avete trascorso la quarantena? “Facendo di tutto, allenandoci, facendo dolci, giochi da tavolo e guardando tanti film, Gianluca tanta tanta play (ride,n.d.r.)”.

La prima cosa che farete quando riuscirete a tornare giù? “Riabbracciare la nostra famiglia e passare tanto tempo con loro. E non vedo l’ora di mangiare la pizza di mio suocero e mio cognato”.

Come sta vivendo lui questo momento senza calcio? “Gianluca all’inizio non ha vissuto bene questo “distacco” dal calcio. Per un calciatore non giocare a calcio e appendere per qualche mese le scarpette al chiodo fa male mentalmente. Ora che ha ripreso, con le giuste precauzioni, è felice, speriamo che tutto vada per il meglio e questo virus vada via presto”.