Galante: "Inter da scudetto, che esordio! Ma Napoli è ancora avanti"

C'era anche Fabio Galante alla presentazione del del Football Legends San Vincenzo Fishing & Padel Cup 2025 che è partito oggi nella località toscana. E con lui a Tuttomercatoweb.com (come si vede nel video sotto) abbiamo commentato il successo dell'Inter contro il Torino: "Partita perfetta - ha detto- i nerazzurri sono stati subito aggressivi, non hanno sbagliato nulla. E' stata davvero una gran partenza da parte dell'Inter".

Lautaro-Thuram hanno confermato la loro forza...

"L'hanno sempre dimostrata. E' una coppia affiatata, fanno gol, aiutano la squadra. Ma oggi l'Inter da Sommer a Bastoni - gran partita la sua- a tutti gli altri sono stati impeccabili. La difesa non ha concesso nulla, il centrocampo è andato alla perfezione.

Inter da scudetto?

"Parte favorita col Napoli che è in primissima fila dopo aver vinto il titolo l'anno scorso. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, restano le più forti. Ma l'Inter sì è da scudetto".