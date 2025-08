Galante: "Scudetto? In prima fila Napoli e Inter, Juve punto interrogativo"

vedi letture

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto in esclusiva Fabio Galante che ha analizzato vari temi a partire dalla 'sua' Inter: "Chivu conosce bene l'ambiente, i dirigenti, ha giocato in nerazzurro e questo è un vantaggio. Ho fatto il corso allenatori a Coverciano con lui e si vedeva subito che ha passione, entusiasmo, competenza e una bella testa. Oaktree intanto ha dato un gran bel segnale, i big sono stati trattenuti. Si riparte da una ottima base. In difesa non mi aspetto rivoluzioni, forse un giocatore in più va messo visti i tanti impegni. De Winter? Al Genoa ha dimostrato di essere forte tecnicamente e fisicamente. Come Leoni è uno dei profili da Inter".

La griglia scudetto qual è?

"In prima fila il Napoli e l'Inter, poi il Milan di Allegri e la Juve, quindi Roma e Fiorentina in terza fila e poi Lazio, Atalanta e Bologna. La Juve è ancora un punto interrogativo, la certezza è Tudor col suo pragmatismo. Bremer è un acquisto, dovranno fare ancora qualcosa per arrivare ai livelli di Inter e Napoli, ma c'è un mese a disposizione. Tornando al Milan può avere chance scudetto, non avendo le coppe disperdi meno energie. Lo scorso annoi i rossoneri hanno fatto molto meno delle aspettative, avevano buone individualità ma non ragionavano da squadra. Si vede ora già la mano di Allegri, che sta compattando la squadra e tirando fuori il meglio da ogni giocatore. Leao ad esempio con Max troverà continuità di rendimento. Sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, può anche arrivare nelle prime quattro proseguendo il gran lavoro di Ranieri".