Galatasaray, Okan: "Osimhen vuole restare, c'è una clausola ma non importa"

Dopo il grave infortunio di Mauro Icardi, il Galatasaray sembra non intenzionato a lasciar partire Victor Osimhen a gennaio e nemmeno nella prossima estate. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del club turco, Buruk Okan, ha parlato così dell'attaccante in prestito dal Napoli: "Osimhen ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. Anche lui vuole restare e fin dall'inizio mi dice la stessa cosa".

C'è una clausola, ma non importa, ha detto che resterà. L'importante è il giocatore, è il giocatore che decide ed Osimhen dice che rimarrà qui. Ha detto la stessa cosa fin quando è venuto".

Sull'infortunio di Icardi: "A volte servirebbe far riposare alcuni giocatori. Per esempio non abbiamo fatto allenare Gomis 2 giorni prima della partita, lo abbiamo lasciato riposare per l'età e per la consapevolezza che ha di sé. C'è anche un lato psicologico, Icardi ha giocato pochissimo per noi nel suo stato di forma ottimale. Si stava appena riprendendo, un infortunio ha portato un altro infortunio".