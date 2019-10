Galderisi: "Milik? Fondamentale ritrovare serenità, ma Ancelitti continuerà a cambiare"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex di Napoli ed Hellas Verona: “Il Napoli è stato bravo a portarsi a casa una vittoria importantissima contro il Verona che si è mostrata anche al San Paolo una squadra di tutto rispetto.

Milik? E’ fondamentale la serenità per un attaccante e poi quando giochi un buon calcio alla fine raccogli sempre anche perché il Napoli ha in rosa buoni giocatori. Ancelotti cambierà molto e spesso, in base a chi avrà di fronte e può farlo perché in attacco ci sono varie possibilità.

Ibrahimovic vorrebbe tornare in Italia e sta tastando il terreno.Napoli sarebbe perfetta per lui, la piazza ideale e uno come Ibra servirebbe a tutte le squadre italiane nonostante l’età”.