Galderisi: "Rebus Juve-Napoli, grande chance per gli azzurri ma Lozano lo terrei in panchina"

Il tecnico Giuseppe Galderisi è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Dybala e Icardi sempre al centro del mercato.

“A volte si guarda più ala figurina, dell’utilità del giocatore. All’Inter non serve Dybala, forse serve più Icardi alla Juventus. Sono felicissimo dell’arrivo di Sanchez, con Lukaku farà molto bene. L’Inter ha già un buon modo di stare in campo, insieme al Napoli darà molto fastidio alla Juventus. Icardi mi lascia perplesso, nella vicenda si sono impuntati tutti. Lo vedrei bene al Napoli, ma secondo me non vestirà mai la maglia bianconera. La vicenda Icardi è diventata una barzelletta”.

L’attacco della Juventus?

“Sarri dovrà stravolgere i principi di attacco, a seconda dell’impiego di Higuain o di Dybala. Contro il Napoli secondo me giocherà il Pipita”.

Il Napoli?

“La spavalderia con cui si è presentato Lozano è uno stimolo, ma secondo me non giocherà titolare contro la Juventus. Il Napoli in questo momento ha bisogno di dare conferme a quello che ha fatto vedere contro la Fiorentina. Gli azzurri in questo momento fa paura, ha equilibri e certezze che la Juventus ad oggi non ha. È un rebus, il Napoli ha una grande opportunità”.