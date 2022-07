Galeone consiglia l'amico Allegri: "Koulibaly perfetto se parte De Ligt"

Secondo Galeone la Juve ha bisogno di un determinato tipo di interventi in difesa in caso di partenza di De Ligt

TuttoNapoli.net

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone intervistato a Tuttosport: "Max sa che può perdere De Ligt. Con altri 2 big è la sua Juve". Spazio al mercato della Juventus, parla l'ex tecnico del Pescara, maestro dell'attuale allenatore bianconero: "La Juve per mettersi a posto deve fare qualcosa soprattutto in difesa".

Secondo Galeone la Juve ha bisogno di un determinato tipo di interventi in difesa in caso di partenza di De Ligt: "Mi aveva detto dell’ipotesi di De Ligt, di eventuali strategie per muoversi di conseguenza. Ma lo sa benissimo anche lui che bisogna mettere a posto la difesa e che non basta tenere Pogba e Di Maria per cambiare la Juventus". Sui sostituti Galeone ha le idee chiare: "Bremer-Koulibaly andrebbero bene. Se parte l'olandese serve un difensore 'sinistro' di livello".