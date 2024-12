Galeone: "Neres fortissimo, ma a sinistra farà più assist che gol"

Giovanni Galeone è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Gasperini ormai non sorprende più. Prende i giocatori dalle altre squadre e li fa rinascere. Basta vedere quello che è successo a De Ketelaere che sembrava uno scarto del Milan. Piero e Max si vedeva che erano già allenatori. Gasperini in campo era una roba clamorosa, lui è suscettibile e permalosetto, però quando provavamo situazioni di gioco si vedeva come guidava i compagni e capiva i punti deboli della squadra avversaria.

Il modo di giocare a calcio di Conte è ben chiaro, se però i giocatori che vuole non vanno bene il suo gioco ne risente. Poi la squadra rimane bloccata e non riesce ad esprimersi. Neres è bravissimo, a sinistra farà più assist che gol, tecnicamente crea scompiglio, cerca il fondo e fa i cross, con lui non subsci contropiedi perché non perde mai la palla, è un attaccante su cui il Napoli può fare affidamento. Allegri avrà visto Milan-Genoa. Il Milan ha una buona squadra che gioca male al calcio. Non hanno un’identità”.