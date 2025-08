Galeone svela: “De Bruyne è eccezionale, lo suggerii ad Allegri quando giocava nel Wolfsburg”

Giovanni Galeone è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Milan senza Coppe deve puntare allo scudetto? Mi sembra eccessivo, Allegri farà sicuramente meglio dell’anno scorso, i rossoneri anche l’anno scorso avevano una rosa incredibile. Un po’ che non sento Allegri, ci siamo messaggiati.

Ad Allegri prima suggerivo giocatori. Adesso non posso suggerire a Max i giocatori, lui vuole giocare con Leao in maniera diversa, gli concederà la possibilità di spaziare. Quando giocava al Wolfsburg avevo segnalato a Max De Bruyne e Perisic. Due giocatori eccezionali. Sono contento che posso vederlo in Italia in maglia del Napoli, è un giocatore eccezionale”.