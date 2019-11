Galliani a TikiTaka: "Ancelotti fantastico, ha grandi qualità umane"

L'ex dirigente del Milan, Adriano Galliani ha detto la sua nella trasmissione Tiki Taka in merito al silenzio stampa fatto dal Napoli e al tecnico azzurro, Carlo Ancelotti: "Silenzio stampa? Il difetto sta delle emittenti che non emettono penali. Il silenzio stampa non ha senso.

Ancelotti? Carlo è fantastico. Ha grandi qualità umane, sa sdrammatizzare e farsi scivolare tutto".