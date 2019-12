Galliani elogia Ancelotti: "E' stato l'amore! Avremmo potuto vincere 5 Champions di fila..."

Ospite del Corriere dello Sport, l'ad del Monza e storico dirigente del Milan, Adriano Galliani, parla così di Ancelotti: "L’amore. Se ne possono avere più di uno o due, me lo lasci dire. Cinque anni da calciatore e otto da allenatore, 4 coppe dei campioni, due e due. Pensi che con Carlo avremmo potuto vincerne cinque di fila, non dimentico la partita di Barcellona, Eto’o costretto a fare il terzino per fermare Cafu. Il godimento massimo, però, l’anno della finale con la Juve. L’Inter in doppia semifinale, la Juve in finale. Cosa può sognare di più bello un milanista?".