Podcast Garbo: "De Bruyne non ai suoi livelli, ci sta sia nervoso! Può essere buon segnale..."

vedi letture

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio:

A chi dedicheresti un commento riguardo l'ultima giornata di Serie A?

"A Max Allegri, che tutti davano per bollito e che invece in pochissimo tempo ha ridato un'identità al Milan. Sta facendo qualcosa di straordinario. La strada è ancora lunga ma sta dimostrando di essere un signor allenatore. Per dire se può essere una squadra da scudetto però è ancora troppo presto. Anche perché al momento segna Pulisic, segnano i centrocampisti, ma ancora non segna Gimenez. Gli scudetti si vincono anche con i centravanti e al momento lì davanti il messicano non si vede. Inoltre vedremo come verrà utilizzato Leao ora che è rientrato".

Sponda Napoli invece De Bruyne stavolta è uscito indispettito. Può nascere un caso?

"Sono cose che accadono in una partita di calcio. De Bruyne non si è ancora espresso ai suoi livelli, quindi un po' di nervosismo può starci. Le scelte dell'allenatore poi vanno sempre rispettate, anche perché le decisioni si prendono nel giro di pochi minuti. Comunque il fatto che il giocatore fosse innervosito può essere paradossalmente un buon segnale, perché significa che ha voglia di fare meglio".