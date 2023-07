Garcia, la compagna: "Prima impressione bellissima, anche per lo Scudetto!"

Francesca Brienza, giornalista e compagna di Rudi Garcia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesca Brienza, giornalista e compagna di Rudi Garcia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono nata a Roma, ma ho origini del sud. Napoli è stata spesso meta delle mie gite della domenica quand'ero piccola. Ho sempre avuto tantissimi amici in città, sapere di poterla vivere adesso non solo per lavoro sarà un gran piacere, sarà bello scoprirla con altri occhi.

Celebrazioni Scudetto in città? La prima impressione è stata bellissima, ho percepito la gioia del popolo, toccando con mano ciò che è successo. Il colpo d'occhio è bellissimo, l'hanno vissuto anche i turisti che sono venuti in questo periodo. Ho sempre mostrato sui social i luoghi in cui vivo, non farò eccezione con Napoli perché offre un milione di spunti artistici, culturali e culinari".