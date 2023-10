Garcia: "Rrahmani pronto, gli manca solo minutaggio. Ne ho 3, su Juan Jesus..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato sulle scelte in difesa considerando il recupero di Rrahmani.

Vedremo Rrahmani-Natan in difesa?

"Possibile. Amir ha recuperato, l'abbiamo fatto lavorare con cautela per non rischiarlo, c'era tanto tempo, questa settimana s'è allenato normalmente, gli manca solo minutaggio e per questo deve giocare. Può giocare sia con Natan che con Ostigard, io sono contento anche della coppia che ho avuto nelle ultime gare. Per le prossime gare è importante averne almeno 3, sperando Juan Jesus torni a breve perché non ha niente di grave".