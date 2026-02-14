Di Fusco: "Conte responsabile, sia dei successi che degli infortuni"
Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
Vergara e Pisilli?
"Questi ragazzi che si approcciano alla Nazionale devono essere motivo di orgoglio. È strano che entrambi, se non ci fossero state una serie di circostanze, non si sarebbero affermati tra i titolari. Questo deve far preoccupare. Alla fine, qualche giovane ci sta. È vero che è difficile metterli al posto dei campioni, come per esempio Anguissa e De Bruyne, però l’inserimento graduale dev’esserci".
Gli arbitri?
"Devono aggiornarsi sulla dinamica delle azioni. Immaginate mettere insieme gli errori arbitrali e del Var anche delle altre squadre, non solo per il Napoli. Sono tantissimi ed è chiaro che devono cambiare qualcosa".
Infortuni?
"Ci sono da inizio ottobre, c’erano già cinque o sei calciatori con problemi muscolari a ottobre. Conte ha il merito di aver tenuto la squadra in alto nonostante tutte le difficoltà. Però se c’è ci sono stati questi problemi è soprattutto sua la responsabilità”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro