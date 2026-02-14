Bianchi: "Il campionato del Napoli dipende dai recuperi. Roma? Gasp garanzia"

"Chi arriva meglio fra Roma e Napoli? E’ una domanda da un milione di dollari, lo sanno soltanto i due allenatori". Non si sbilancia il doppio ex allenatore di Napoli e Roma Ottavio Bianchi, che ha parlato all'edizione napoletana de La Repubblica del match del "Maradona" in programma domani sera: "Il Napoli ha i soliti problemi di infortuni e il futuro in campionato degli azzurri dipende dai recuperi che saranno decisivi. La Roma sta lavorando molto bene con Gasperini e i risultati sono abbastanza evidenti. Per me da sempre è una sfida con tanti significati. Lo considero da sempre il derby del Sud. Quando allenavo io, c’era grande attesa e non credo sia cambiato molto".

L’ex mister della formazione partenopea non si aspettava i problemi dei campioni d’Italia: "Il Napoli ha fatto benissimo il primo anno con Conte. E’ un allenatore preparato e non molla mai. La doppia eliminazione dalle Coppe, Champions League e Coppa Italia, è sicuramente pesante. Gli infortuni hanno influito, ma sarebbe presuntuoso da parte mia elencare i motivi che non conosco".

Per Bianchi la Roma ha tutte le caratteristiche per centrare la qualificazione alla prossima Champions: "Gasperini è una garanzia sotto questo punto di vista e lo sta dimostrando anche in giallorosso. Il merito è anche di un progetto importante con una solidità societaria che fa la differenza".