Garcia su Natan: "Aveva un problema al ginocchio, lo voglio in buone condizioni per il debutto"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Braga-Napoli, il tecnico azzurro Rudi Garcia ha risposto ad una domanda sull'eventuale debutto del brasiliano Natan: "Vi avevo spiegato che abbiamo avuto la sosta per farlo lavorare. Ora pare non abbia più problemi fisici, aveva un problema al ginocchio. E' più vicino a entrare in questa squadra, ma voglio far sì che ci siano buone condizioni".