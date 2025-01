Garcia torna a Napoli! L'annuncio in conferenza: "Devo parlare con Lukaku"

Nella sua conferenza di presentazione come nuovo commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia ha tracciato le linee guida del suo mandato, evidenziando l'importanza di un dialogo diretto con i suoi giocatori chiave: "Dobbiamo discutere con i dirigenti affinché aderiscano al mio progetto. Per rendere la squadra competitiva, supervisionerò i calciatori da vicino e mi recherò personalmente nei loro club. Andrò a Madrid per Thibaut Courtois, a Manchester per Kevin De Bruyne e a Napoli per Romelu Lukaku," ha dichiarato Garcia, sottolineando la centralità del dialogo personale nel suo lavoro.

Il nuovo CT ha poi lanciato un messaggio forte ai suoi giocatori, invitandoli a mettere la nazionale al primo posto: "Rappresentare il proprio Paese è un onore. Non devono esserci scuse o rinunce: i giocatori devono avere la voglia di rispondere alla convocazione, anche venendo a piedi!"