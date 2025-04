Garics: "Bologna-Napoli? Forse sarà molto tattica con poche emozioni"

vedi letture

L'ex terzino di Napoli e Bologna, Gyorgy Garics, è intervenuto a Radio Marte: "A Bologna c'è la cultura del bel gioco e quella allenata da Italiano è una squadra forte, che dà spettacolo ma non è imbattibile. Di certo è una partita delicata per il Napoli, ma mi aspetto un Bologna meno offensivo e più tattico. Di certo la squadra rossoblù vorrà difendere a tutti i costi la posizione di classifica che ha conquistato ma comunque ha meno da perdere rispetto agli azzurri che non possono aumentare le distanze rispetto all'Inter che ha sulla carta un impegno più semplice, giocando domani a Parma. Uno dei punti di forza del Napoli è proprio la catena destra.

L'intesa tra Di Lorenzo-Politano è notevole, Di Lorenzo, che ricopre il ruolo che occupavo io, è un grande calciatore ed anche Politano sta facendo cose eccezionali. Ma con questo non togliamo meriti all'altra fascia e alla squadra intera, che è forte e non è un caso che sia seconda in classifica. Bologna-Napoli si giocherà molto sulle fasce dove probabilmente le due contendenti si annulleranno e forse il centrocampo sarà decisivo. Ripeto, però, penso che sarà una gara molto tattica con poche emozioni, essendo un match molto importante e teso".