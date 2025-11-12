Garlando: “Parole Conte? Rischio boomerang! Zero autocritica, il Napoli non ha identità!”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”.

Le parole di Conte possono essere un boomerang per il Napoli?

"Credo di sì, è andato molto lungo. Lui è abituato a stimolare la reazione, ma è andato pesante: parlare di morto in casa è brutto, così come di squadra senza cuore. È l'allenatore che deve dare il cuore alla squadra. Non ci ha messo autocritica. Tatticamente questa squadra dall'inizio ha perso l'identità che aveva. Poi non corre: non può essere solo colpa dei giocatori, che possono accusare questo dito puntato. Non è bello che lo Scudetto lo abbia vinto Conte con un capolavoro e poi quando c'è da mettere sul banco degli imputati qualcuno, ci vadano solo i giocatori, Temo che la reazione possa essere pericolosa. Lui è un grande domatore, ma ogni tanto le tigri si ribellano e deve stare attento a tirare troppo la corda".