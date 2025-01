Garlando: “Sacchi mi ha raccontato una cosa su Conte, tra loro c’è grande affinità”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando: “Conte si sta muovendo con intelligenza e esperienza. Mi pare che nella comunicazione si cresciuto molto.

Megafono? L’ho trovato bello, ha solo aumentato la sua voce per farsi sentire dai tifosi. Mi ha ricordato Sacchi, che quando arrivò al Milan dirigeva gli allenamenti con il megafono. È un bel parallelismo, non ci vedo niente di male. Sacchi mi raccontava che vedeva Conte giocatore prendere appunti sugli allenamenti. E mi ha detto che ancora oggi lo chiama per chiedere consigli. Vedo una bella affinità tra i due.

Napoli-Juve? Mi aspetto una partita più aperta, anche perché la Juventus non può più permettersi di pareggiare. Attenzione perché secondo me la Juventus sta crescendo già da un paio di partite. Il Napoli è diventato più bello ed è cresciuto tantissimo. A partire dal cambio di modulo fino a un calcio piacevole. L’ultimo tassello che gli manca è quello dei gol: deve segnare di più e continuare a farlo. Se aumenterà la produttività offensiva il Napoli può davvero mettersi al livello dell’Inter. Kolo Muani titolare? Sì, me lo aspetto e può essere un innesto importante”.