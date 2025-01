Garnacho-Napoli, Jacomuzzi: "Io farei questa follia"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Aioc ed ex capo degli osservatori della Roma, nonché ex direttore sportivo del Napoli:

Parlando di mercato, cosa possono fare le squadre per rinforzarsi in questi ultimi giorni di trattative?

"Purtroppo, poco o nulla. Il problema è sempre la programmazione. Una volta gli osservatori andavano a scoprire talenti nei campetti di provincia, oggi si va in paesi dove i giocatori costano meno, come la Polonia o la Slovacchia. Ma in Italia abbiamo giocatori di talento, solo che vengono ignorati. Spesso si preferisce acquistare all’estero perché costa meno, ma poi ci sono anche le commissioni per gli intermediari, gli agenti, gli avvocati… Ad esempio, il Manchester United ha chiesto al Napoli 65 milioni per Garnacho, di cui 10 solo di commissioni. Questo ci fa capire quanto incidano le spese extra e che emorragia economica ci sia nel calcio. Ma, a livello tecnico, Garnacho vale davvero certe cifre? Ha tutte le qualità per diventare un top player, su questo non si discute, ma il problema è il rischio economico di spendere 60-70 milioni per un giocatore così giovane. Le valutazioni economiche di oggi sono esagerate, come sempre. Ma se parliamo solo dal punto di vista tecnico, un italiano con le sue qualità non lo troviamo. Quindi, se hai la possibilità di prenderlo, è giusto farlo, io la farei questa pazzia".