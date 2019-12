Gasperini sul futuro: "Non vogliamo che finisca il nostro film Atalanta"

Una delle migliori squadre per gioco e rendimento è sicuramente l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico bergamasco ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dove analizza il percorso della sua squadra: "Sono contento che in Europa il nostro modo di giocare sia stato positivo, soprattutto dopo i dubbi delle prime 3 giornate. Senza i risultati alla consacrazione non ci arrivi mai".

FILM ATALANTA - "Non vogliamo che finisca. Ci godiamo i momenti, siamo un gruppo e una città umile ma ora anche molto ambiziosa, ci proponiamo di spostare sempre l'asticella sapendo che più sali più trovi difficoltà".