Gattuso ed il problema del 4-3-3: “Ho 3 vertici bassi e poche mezzali, Zielinski è stanco”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo il Genoa in conferenza stampa si è soffermato anche sul modulo, il ritorno al 4-3-3 e l'assetto che ha in mente per sfidare l'Atalanta in Coppa Italia mercoledì prossimo.

Come vuole giocare con l’Atalanta, con quale atteggiamento? “Vediamo, io ho dato le spiegazioni di perché ci siamo messi a tre, perché quando giochiamo 4-3-3 in questo momento abbiamo solo due mezzali di ruolo, Elmas e Zielinski. Fabian adesso è disponibile ma è da 23 giorni che non si allena, Demme, Bakayoko e Lobotka sono vertici bassi e fanno fatica a fare le mezzali. La soluzione della difesa a tre è venuta fuori per tante valutazioni, sicuramente per il rispetto dell’Atalanta e per le condizioni non migliori. Elmas era da tre/quattro mesi che non giocava due partite, Zielinksi ci sta dando tanto ed era stanco. Per questo motivo ho fatto le scelte. Vediamo mercoledì con quale modulo ce l’andiamo a giocare, con la consapevolezza che affrontiamo una squadra forte, bisogna rispettarla e fare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto in casa”.