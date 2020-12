Gattuso ed il siparietto a Sky: "Non voglio gente come me, farei panchina qui. Il calcio è cambiato..."

Nel corso dell'intervista del post-partita di Crotone-Napoli 0-4, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore azzurro Rino Gattuso ha spiegato cosa vuole dalla sua squadra: "Giocatori come Gattuso? Io non voglio calciatori che somiglino a me. Voglio calciatori tecnici. Ma bisogna giocare di squadra, col coltello tra i denti. Se ci sono calciatori che mi somigliano non li faccio giocare perché io cerco un calcio diverso da allenatore, di palleggio e volto a creare la superiorità numerica. Io non ero capace di fare quello che chiedo io ai miei calciatore. Avrei fatto tanta panchina probabilmente.

Rinnego il passato? No, assolutamente. Io sono orgoglioso di quanto fatto in carriera da calciatore, ma il calcio negli ultimi anni è cambiato. Si palleggia molto di più e si cerca così superiorità numerica. Siamo stati bravi noi ad imparare dagli altri, in Italia stiamo facendo un calcio diverso da qualche anno".