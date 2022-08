Gattuso incorona Ancelotti: "Il più grande di tutti! Vince da 30 anni in un'epoca di cambi continui"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Valencia Rino Gattuso ha parlato anche del suo maestro Carlo Ancelotti

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Valencia Rino Gattuso ha parlato anche del suo maestro Carlo Ancelotti: "C’è un aspetto trascurato che lo rende unico: ha allenato 4 generazioni, tra l’altro in un’epoca di mutamenti rapidissimi, e ha sempre trovato la chiave giusta. Si dice che il calcio è cambiato radicalmente negli ultimi 10-15 anni, e Carlo allena da 30. E non penso solo a questioni tecniche o tattiche, ma alla mentalità dei giocatori, dei giovani, al mondo in cui viviamo. E poi attorno a Carlo non c’è mai una polemica, nessun giocatore o agente parla male di lui: è il più grande per tutte queste cose".