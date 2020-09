Gattuso su Koulibaly: "Il club ha delle necessità, ma egoisticamente se resta sono contento..."

Nell'intervista a Sky nel post-partita (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso è stato interrogato anche di Kalidou Koulibaly, che resta in bilico per l'interesse del Manchester City: "Prestazione di Koulibaly? Un segnale per il ragazzo che è, il professionista ed il campione che è. Non avevo dubbi, mi ha dato grande disponibilità, non solo per giocare ma anche per come si allena. Mi dispiacerebbe se andasse via sia per l'uomo che per il giocatore, ma sapete che i numeri sono importanti, è un momento difficile per il calcio senza sponsor e spettatori, al calcio Napoli bisogna fare qualcosa sui numeri, poi egoisticamente se rimane sono contento".