Gattuso su Milik: "Classe immensa, ci darà una mano come ha già fatto in tante gare"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha speso parole importanti per Milik che domani dovrebbe partire titolare anche per l'infortunio di Mertens.

Come sta Milik? Come cambia il Napoli con lui in campo rispetto a Mertens? "Non cambia nulla, anche lui è molto bravo a legare il gioco, ha una classe immensa e ci può dare una grossa mano, come ha fatto per molto tempo. Speriamo di recuperare però pure Dries, ma Milik è l'ultimo dei miei problemi, so che può darmi".