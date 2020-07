Gattuso su Osimhen: "Se e quando arriverà vi dirò cosa mi piace..."

Victor Osimhen resta il nome caldo in casa Napoli. La visita in città del giocatore ha di fatto alzato nettamente l'asticella dell'attenzione per l'attaccante del Lille, che potrebbe presto arrivare alla corte di Rino Gattuso. Proprio l'allenatore ha risposto su Osimhen in conferenza stampa:

Osimhen è stato in città. "In questo momento è del Lille, quando sarà del Napoli, se lo sarà, ti dirò cosa mi piace e perché arriva"