Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Vogliamo giocare un'Europa League da protagonisti, è un trofeo che non ho mai vinto perché non l'ho quasi mai giocata mentre in campionato l'obiettivo è arrivare in zona Champions, poi si vedrà".