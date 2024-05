Gautieri ha un solo nome: "Fossi in ADL riprenderei Sarri per un motivo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Atalanta.

Gasperini potrebbe veramente lasciare Bergamo?

“Non capisco perché Gasperini debba lasciare una delle migliori società italiane. Quindici campi sportivi, si lotta per la Champions e per arrivare in fondo le competizioni: se fossi nel Gasp, non mi muoverei da Bergamo”.

Dal punto di vista infrastrutturale, Napoli non sarebbe un salto di qualità per Gasperini?

“Un allenatore deve lavorare con tutti i confort, deve avere un centro sportivo. Il Napoli è un grande club, ma Gian Piero cercherà il massimo. Indipendentemente dal discorso sulle infrastrutture, Gasperini ha bisogno di una squadra che lotti per obiettivi importanti”.

Chi potrebbe essere l’allenatore giusto per il Napoli?

“Maurizio Sarri. Un allenatore forte, che conosce l’ambiente e che sa far crescere i giocatori. La sua gestione potrebbe rivitalizzare molti azzurri. Se fossi De Laurentiis, punterei su Sarri”.

Il presidente potrebbe davvero pensare al ritorno di Sarri?

“Sul presidente ho una opinione diversa da tanti addetti ai lavori. Il patron cerca sempre di migliorarsi, di fare il bene del Napoli. Sono convinto che farà la scelta giusta. Se dovesse scegliere Sarri, lo farebbe con la consapevolezza che Maurizio può ancora dare tanto ai partenopei”