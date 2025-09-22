Gautieri: "Scegliessi io, col Pisa farei 4-3-3 per questa ragione tattica"

Carmine Gautieri, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: ”Stasera con il Pisa le difficoltà maggiori per il Napoli saranno sotto il profilo tattico, non certo tecnico e nemmeno mentale. Il Napoli, grazie a Conte, ha raggiunto una mentalità solida e vincente, non sbaglierà partita. Il tecnico ha inoltre una rosa importante, saprà gestire e alternare i suoi uomini, provando a metterli in pari come condizione atletica ed anche come motivazioni.

Non mi aspetto molti cambi, immagino che voglia mantenere un’ossatura di base e poi siamo appena alla quinta giornata. Però contro il Pisa opterei per un 4-3-3 per allargare la difesa a tre dei toscani. Il Napoli sicuramente farà la partita, i ragazzi di Gilardino faranno blocco basso per poi ripartire. Ecco, gli azzurri dovranno stare molto attenti alle ripartenze del Pisa, perchè è fortissimo in contropiede, e quindi sbagliare meno possibile passaggi per non esporsi a questi contrattacco. Inutile dire che il Napoli è molto più forte e penso che vincerà, ma ogni partita in Italia va giocata”