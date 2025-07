Gazzetta, Bianchin: "Se diciamo di Nunez 'alternativa a Lukaku', ci denuncia"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, nel corso del podcast ‘La Tripletta’ ha commentato alcuni temi di calciomercato in Serie A: "Se diciamo ‘Nunez alternativa a Lukaku’, ci denuncia. Se può andare al Napoli? Dipende da quanto spinge lui. Ad esempio Lookman, l’Atalanta lo sa bene che non può tenerlo. Per me va all’estero, da quello che mi dicono. È un giocatore che a gennaio già aveva rotto, era rimasto altri sei mesi fatti un po’ bene un po’ male.

Secondo me ora sanno che non possono tenerlo, ma dipende lui da come si pone. Ci sono dei giocatori più aperti, come Mike Maignan che è stato ringraziato dal Milan perché era aperto a restare. Bonny-Inter? Io ho dei dubbi. Chiaramente è stato tra i migliori 10 talenti dello scorso campionato, ma parlando con persone che sono a Parma mi hanno detto che ha bisogno di esprimersi. All’Inter avrà pressione e solo 20 minuti per esprimersi. Secondo me per lui non è il momento giusto”.