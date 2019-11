Gazzetta, Condò sulla fuga da Napoli: "Dopo le recenti notizie, i giocatori tra loro parlano"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo Condò di Sky Sport per interrogarlo sul suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport in merito ad una possibile fuga da Napoli dopo i recenti fatti di cronaca: “Raccontavo che come per anni il selfie di Mertens felice con la moglie col Golfo sullo sfondo è stato un incentivo, queste recenti notizie - sulle indagini della Procura di Napoli - fanno parlare i giocatori tra loro. Il mio suggerimento è quello di porre un argine e fermare questa dinamica di muro contro muro. Quello che deve intervenire è De Laurentiis, deve trovare una mediazione tra la sua collera ed il bene del Napoli in prospettiva".