Gazzetta, Garlando: “Inter stanca e rassegnata, Inzaghi esce dall’area tecnica perché non lo ascoltano più”

Il giornalista Luigi Garlando, nel podcast de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta al vertice dopo gli ultimi risultati e del momento dell'Inter: “L’Inter è arrivata in corsa su tutto e sul più bello è crollata. Tre gare perse e tre gare di fila senza segnare non capitavano dalla gestione Ranieri, guarda caso. Un crollo clamoroso, un black-out clamoroso in tutti i sensi, fisico, mentale dopo il derby perso ed il quinto senza vincere. Fa impressione vedere le colonne portanti ferme, se sono tra i peggiori Dimarco, Barella che è quello duracell dell’Inter, Calhanoglu e persino Lautaro che dà la scossa solitamente.

Più del crollo però mi impressiona la rassegnazione, tutti a testa bassa dopo il gol della Roma, come se dicessero ormai è così non possiamo fare niente. Dalla stanchezza puoi recuperare, dalla rassegnazione no e deve spezzarla Inzaghi prima di Barcellona. Fallimento senza trofei? No, per me resta positiva se arrivi in fondo su tre traguardi, così come se il Milan vince due trofei la stagione resta altamente negativa se sei a -20 dal primo posto. Inzaghi che esce dall’area tecnica sembra quasi una necessità di fronte ad una squadra che non lo ascolta più, come quando un matrimonio va male, negli anni scorsi non c’era bisogno di questo”.