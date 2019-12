Gazzetta, Laudisa: "Gattuso può dare un'anima alla squadra. Ibra? Se esce Mertens..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, nel giorno del ribaltone in panchina: "Gattuso al Milan ha saputo dare un'anima ad una squadra che ha mancante evidenti dal punto di vista tecnico, come vediamo anche quest'anno. E' chiaro che non possiamo aspettarci un'impronta di gioco, ma vediamo anche cosa ADL ci dirà sulle multe che è una mossa per far uscire fuori determinate contraddizioni. Le dinamiche sono tante, difficili, a Gattuso viene chiesto il carattere che gli riconosciamo al di là del lavoro tattico. Ibra? Siamo in attesa, non è ancora del Milan anche se ci sono molti indizi, lui stesso parlò del Napoli alla Gazzetta due mesi fa ma queste ultime vicende non hanno portato progressi, a meno che non esca un Mertens... e comunque Gattuso è un suo grande amico e Raiola ha anche altri azzurri".