Gene Gnocchi: “Napoli in lizza per la Champions. Osimhen? E' un pianeta inesplorato"

“È fantastico avere una squadra che gioca come il Napoli ed in Europa si fa rispettare".

“ È fantastico avere una squadra che gioca come il Napoli ed in Europa si fa rispettare. L’Eintracht è una buona squadra, ma l’espulsione l’ha penalizzata tanto. Tuttavia, c’è da dire che una squadra che va in trasferta e fa questa partita merita solo elogi dopo 20 minuti di assestamento ”. È l’opinione dell’attore Gene Gnocchi , intervenuto a 'Club Napoli All News', in onda su Teleclub Italia e condotto da Francesco Molaro , sulla vittoria degli azzurri nell’andata degli ottavi di Champions. “ Kvara ieri non mi è piaciuto tanto, ha calciato il rigore con sufficienza, ma – ha osservato l’attore – ti fa sognare in questo arco di campionato. È un top, ma ho l’impressione che le avversarie pian piano inizino a prendere le contromisure”.

Il Napoli “che gioca così non ha nulla da invidiare alle altre che sono in lizza per la Champions anche perché è subentrata una consapevolezza nuova, come il tennista che continua a vincere. Spalletti deve essere bravo a temperare gli animi”.

Infine, su Osimhen che, “per me – ha concluso Gnocchi – è un pianeta inesplorato, tira sempre fuori una cosa diversa. Lui ha in serbo un sacco di sorprese, può far gol in qualsiasi modo”.