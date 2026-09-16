Alvino: "Troppe incongruenze in città, Allegri ha accettato rosa e progetto!"

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Carlo Alvino ha scritto un post sui social: "Forse è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Troppe incongruenze da parte dell’ambiente. Da un lato si sbandiera che questo è un anno di transizione e che bisogna capire gli investimenti fatti nell’ultimo biennio se possono essere utili alla causa, e dall’altro si pretendono risultati immediati, da un lato si accusa Conte di aver rovinato le casse societarie e da un altro si chiedono ulteriori acquisti, da un lato si chiede ad Allegri questo trapasso dal vecchio Napoli ad un nuovo Napoli e dall’altro sui social si auspica il suo esonero in nome di un non ben specificato “non gioco”.

Dire tutto e il contrario di tutto non si addice al calcio, dove è necessario, invece, avere certezze. Allegri ha accettato il Napoli, e sicuramente avrà le sue certezze, la società lascia tutto com’era e avrà le sue certezze, a chi, come me e voi ama il Napoli, è concessa una sola certezza, quella di stare sempre e solo vicino alla squadra!".