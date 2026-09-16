Morata: "Poca sintonia con Conte, non mi ha aiutato molto. Con lui periodo complicato"

Morata: "Poca sintonia con Conte, non mi ha aiutato molto. Con lui periodo complicato"TuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:00Le Interviste
di Francesco Carbone
Álvaro Morata ha ricordato il periodo vissuto alla Juve sotto la guida di Antonio Conte, raccontando le difficoltà personali e il rapporto con il tecnico.

Álvaro Morata ha ripercorso la propria carriera negli studi di El Partidazo de COPE, soffermandosi anche sulla sua esperienza alla Juventus e sul rapporto con Antonio Conte. L'attaccante del Leganés ha ricordato un periodo particolarmente difficile, segnato anche da un infortunio e da una scarsa sintonia con il tecnico italiano.

Morata: "Conte non mi ha aiutato molto"

Nel raccontare quel periodo, Morata ha spiegato: "Era l'anno dei Mondiali e a Torino non vivevo un periodo particolarmente felice anche per via di un infortunio, non ci fu grande sintonia. Capita, ognuno ha la sua personalità, ma a dire il vero non mi ha aiutato molto. È comunque una persona fantastica, mi ha dato una grande opportunità, ma non posso negare che sotto la sua gestione ho vissuto un periodo molto complicato".