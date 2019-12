Genk, Cuesta: "Vogliamo vincere al San Paolo. Su Berge al Napoli..."

Il Genk sarà il prossimo avversario del Napoli nel match che potrebbe sancire il passaggio del turno agli ottavi di Champions per la squadra di Ancelotti. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlos Cuesta, difensore della squadra belga in merito alla gara del San Paolo e di Berge, centrocampista in forza al Genk: "Nella prossima gara affronteremo di nuovo il Napoli e pure se non abbiamo obiettivi, vogliamo vincere al San Paolo perché non abbiamo mai vinto una gara di Champions e vorremmo farlo per essere sempre ricordati dai tifosi, poi farlo contro un grande avversario come il Napoli sarebbe ancora più bello"

FUTURO DI BERGE - "Berge fa la differenza al Genk, è pronto per fare il salto di qualità in una squadra più importante perché nel calcio belga fa già la differenza. Ci sono molti club su di lui, sappiamo bene che non starà con noi a lungo: Berge ci ha detto che non resterà oltre gennaio”.